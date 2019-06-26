مبارك المطوع مديرا للنقل بـ "جازان" خلفا لقاسم الغزواني
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:00 م
الفجر السعودي
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أصدر وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين المهندس مبارك بن ناصر المطوع، مديرًا عامًا لفرع وزارة النقل بمنطقة جازان خلفًا للمهندس قاسم بن حسن الغزواني.
وعبر عدد من أهالي جازان، عن رغبتهم في تحسين الطرق السريعة، وإنهاء المشاريع المتعثرة؛ كالطريق الدولي الذي يربط الطوال بمحافظة بيش، والطريق الساحلي الذي يربط مركز المضايا بمدينة جازان، والطريق الذي يربط الصوارمة بالمضايا.
يذكر أن المهندس مبارك المطوع، شغل في السابق منصب مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير وأيضًا منصب مستشار مكتب وكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق.
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