إنجاز جديد لـ"صلاح".. 3 لاعبين فقط سجلوا 40 هدفاً مع منتخب مصر





تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك الكونغو الديمقراطية وذلك خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي في ثاني جولات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.





وأحرز أحمد المحمدي الهدف الأول للفراعنة بالدقيقة "25" ثم أضاف صلاح الهدف الثاني في شباك الكونغو من أسيست رائع لمحمود تريزيجيه لينتهي الشوط الأول من المباراة بتفوق الفراعنة بهدفين نظيفين.





وبات محمد صلاح ضمن 3 لاعبين قد سجلوا 40 هدفاً وأكثر مع منتخب مصر كالتالي:





حسام حسن: 69 هدفاً





حسن الشاذلي: 42 هدفاً





محمد صلاح: 40 هدفاً





وكان منتخب مصر قد تفوق على زيمبابوي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية من البطولة الإفريقية ويتواجد حالياً منتخب أوغندا في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وسيهبط للمركز الثاني حال استمرار فوز الفراعنة على الكونغو في هذا اللقاء.



