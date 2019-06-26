بعد هدفه في الكونغو .. محمد صلاح يُعادل رقم 6 هدافين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر في قص شريط أهدافه في بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما سجل ثاني أهداف الفراعنة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.





وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 43 من زمن المباراة، وكان زميله أحمد المحمدي سجل أول أهداف الفراعنة في اللقاء بالدقيقة 25، لينهي منتخبنا الوطني الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل على المنتخب الكونغولي.



