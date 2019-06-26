نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية الان
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:52 م
مصطفى صابر
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بدأ المنتخب الكنغولي الهجوم في أول دقيقتين وكانت في المحاولة الأولى على مرمى الفراعنة من تسديدة قوية في الدقيقة 3 لكن تصدى لها محمد الشناوي.
وكان الرد سريعاً من مصر بتمريرة خلف دفاع الكونغو في الدقيقة 6 إلى النجم المصري محمد صلاح الذي سبق دفاعات الكونغو وانفرد تحت ضغط مدافع لحق بصلاح لتصتدم بقدم مدافع الكونغو ووتذهب الى ركلة ركنية للمنتخب المصري.
في الدقيقة 11 كادت الكونغو أن تحرز الهدف الأول من ركنية حولها مبوتو برأسية باتجاه المهاجم الكونغولي الذي سدد الكرة في القائم وأبعدها محمد الشناوي.
وأرسل محمد صلاح في الدقيقة 25 عرضية في داخل الصندوق ليحرز قائد المنتخب أحمد المحمدي بين و ينجح في تسديدة بيمناه لتمر إلى الشباك معلنة عن تقدم مصر.
وفي الدقيقة 31 راوغ محمود تريزجية دفاع الكونغو ليصل إلى حدود منطقة الجزاء ويتعرض لعرقلة ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للفريق المصري، وتصدى صلاح للتنفيذ بإرسال تسديدة قوية أنقذها الحارس الكونغولي .
وتصدت العارضة لمحاولة كونغولية مجدداً في الدقيقة 40 بعد كرة عالية داخل منطقة الجزاء حولها بولينجي برأسية خطيرة ارتطمت بالعارضة ثم ذهبت إلى الحارس محمد الشناوي.
وفي الدقيقة 45 أحرز محمد صلاح الهدف الثاني عن طريق مراوغة وتسديدة قوية على يسار الحارس الكونغولي بعد أن ارسلها له الجناح المصري محمود حسن تريزيجة
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