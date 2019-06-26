فاروق جعفر: "نعيش طفرة رياضية غير مسبوقة.. وأنا مش بطبل"



وأضاف "جعفر" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن لاعبي المنتخب عليهم الهدوء وعدم الاستعجال في الملعب، مشيرًا إلى أن أجواء المباراة الأولى كان لها ظروف خاصة.



وتابع أن المباراة اليوم لن تكون مضغوطة مثل المباراة الأولى، وأداء المنتخب سيكون أفضل من المباراة الماضية، وعلى لاعبي المنتخب إظهار العين الحمراء من أول المباراة وتهديد مرمى منتخب الكونغو.



ولفت إلى أن اللاعب المصري محمد صلاح غير مطالب بإحراز أهداف ولكن عليه سحب لاعبي الخصم لتوسيع المساحة للاعبي المنتخب وتمرير الكرة لـ مروان وعليه صناعة الأهداف، معقبا: "صناعة الأهداف تكون أفضل من إ حراز الهدف"، مؤكدًا أن الجماهير تقوم بالتصفيق للاعب الذي يصنع الهدف.

قال الكابتن فاروق جعفر، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والزمالك الأسبق، إن مصر تعيش طفرة رياضية غير مسبوقة، معلقًا: "أنا مش بطبل".