الفقي: المحاولات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية عن طريق صفقة القرن "بلهاء"
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:44 م
أمنية فوزي
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن محاولات الجانب الأمريكي في حل القضية الفلسطينية عن طريق صفقة القرن بلهاء وبلا معنى.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الإغراء الزائد من الجانب الأمريكي تعودنا عليه في القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مضمون صفقة القرن هو محاولة إغراء الجانب الفلسطيني بوضع اقتصادي أفضل مقابل التخلي عن الحقوق السياسية، وهو حديث غير منطقي.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الإغراء الزائد من الجانب الأمريكي تعودنا عليه في القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مضمون صفقة القرن هو محاولة إغراء الجانب الفلسطيني بوضع اقتصادي أفضل مقابل التخلي عن الحقوق السياسية، وهو حديث غير منطقي.
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