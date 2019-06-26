رابط 360kora مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر live جودة عالية HD رابط High Quality مباراة مصر اليوم yala shoot

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2019 في كأس أمم إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجوعات للمجموعة الأولي التي تضم أيضًا منتخبي زيمبابوي وأوغندا، يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو مباشرة عبر kora star يلا لايف رابط مباراة مصر الآن بدون تقطيع في بث مباشر live7hd بث الأسطورة مباراة مصر بث مباشر لحظة بلحظة في كأس أمم إفريقيا.





موعد مباراة مصر والكونغو كورة لايف بث مباشر مباراة مصر اليوم

تبدأ مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب المباراة بين منتخبي مصر والكونغو على ملعب ستاد القاهرة الدولي، والذي شهد تحقيق الفراعنة الفوز الأول في الجولة الأولي على حساب زيمبابوي بهدف وحيد سجله نجم قاسم باشا التركي محمود حسن تريزيجيه، kora live مشاهدة مباراة مصر يلا شوت بدون تقطيع رابط سريع.





تشكيل مصر أمام منتخب الكونغو في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد صلاح، طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، وليد سليمان.

المهاجم: أحمد علي.

مباراة مصر والكونغو والقنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لها yalla masr

ستكون مباراة مصر ضد الكونغو في البث المباشر منقولة عبر عدة قنوات، وهي قناة بي إن سبورتس الرياضية عبر قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وذلك بالإضافة إلى إذاعة المباراة عبر شاشة قناة تايم سبورت المصرية، والتي تنقل جميع مباريات البطولة عبر شاشتها بدون تشفير، وذلك عبر التردد الأرضي للتلفزيون الأرضي.





تشكيل الكونغو ضد مصر في كأس أمم إفريقيا kora on line

حراسة المرمي: ماتامبي

خط الدفاع: ديوس، تيسراند، ماسوكو، ليونداما

خط الوسط: موبوكو، بوبي، مبيمبا، بولايسي

خط الهجوم: ميشاك، باكبامبو.





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نقدم لكم في هذه المقالة المتميزة عدة راوبط لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا، yalla shoot رابط بث مباشر مباراة مصر اليوم بدون تقطيع can 2019 ويسعي منتخبنا الوطني لتحقيق فوزه الثاني في البطولة الافريقية الكبري، يلا شوت live مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث حي عبر يوتيوب kora live on line رابط سريع لمباراة مصر.