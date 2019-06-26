شاهد الآن elfra3na مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر(Yalla EgYpT) بي إن سبورتس المفتوحة ON SPORTS اون لاين جودة عالية

مشاهدة مباراة المنتخب المصري و ومنتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى خلال بطولة أمم إفريقيا مصر 2019. وتعد مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية نفسها كإحدى أهم مباريات نظراً للترتيب الحالي في المجموعة الأولى والكرة الهجومية التي يلعبها المنتخبان وتأمل مصر حاملة الرقم القياسي في البطولة سبعة مرات ضمان ورقة العبور مبكراً إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية من بوابة منتخب "الفهود" الذي يرنو إلى تدارك عثرة المباراة الافتتاحية أمام أوغندا عندما انهزم بثنائية نظيفة.





مشاهدة مباراة مصر والكونغو KORA STAR بدون تقطيع في كأس الأمم الإفريقية 2019

وتتجه الأنظار من جديد إلى النجم محمد صلاح الذي يسعى لاحراز هجفه الاول في الكان مع المنتخب الوطني وقد أحرز هدف الفوز ماام المنتخب الزيمبابوي محمود حسن تريزيجية بعد مراوغة ثلاث لاعبين من المنتخب الزيمبابوي وسدد على يسار حارس المرمى واهدى الفوز للجماهير المصرية في موقعة زيمبابوي ضمن المواجهة الافتتاحية للبطولة لبطولة كاس الامم الافريقة 2019.





موعد والقنوات الناقلة والمعلقين مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD1 و MAX HD2 والملعق المصري علي محمد علي وعلي قناة تايم سبورت المعلق الاماراتي علي سعيد الكعبي .





مشاهدة مباراة مصر والكونغو KORA live بدون تقطيع في كأس الأمم الإفريقية 2019

يسعى منتخب مصر بقيادة المكسيكي، خافير أجيري، المدير الفني للفراعنة، إلى تحقيق الفوز على منتخب الكونغو في المواجهة الثانية من دور المجموعات، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو، غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 10 مساء، حيث أن الفوز فيها يؤهله إلى دور الـ16 من البطولةويمكنك مشاهدة مباراة مصر والكونغو على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

التشكيل المتوقع لكلا منتخبي مصر والكونغو

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع ( أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف)

في خط الوسط (طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد)

في خط الهجوم: (محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه")

التشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو الديمقراطية :

في حراسة المرمى:( ماتامبي لي)

في خط الدفاع: (يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو)

في خط الوسط: (بوكادي – مبوكو - مانغولو)

في خط الهجوم: (مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي)





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