"فرويز": البطل الوهمي لواقعة "فتاة الموتوسيكل" اخترع قصة غير صحيحة لبناء مجد شخصي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:51 م
أمنية فوزي
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علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، على واقعة فتاة الموتوسيكل، وجريمة الخطف الوهمية، قائلًا: "هوس الشهرة على السوشيال ميديا كادت أن تدمر البنية التحتية للمجتمع المصري".
وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن شخصية المتهم شخصية سيكوباتية يوجد بها سلبية ولا مبالاة وليس لديه مشاعر وأحاسيس، ويجب أن يجازى به فعل.
وتابع أن المتهم اخترع قصة من لا شيء لمجرد مجد شخصي على سمعة أسرة وفتاة مريضة، مؤكدًا أن أشقاء الفتاة يكللون بالذهب، متابعًا: "هذه الواقعة نتيجة الفراغ الثقافي".
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