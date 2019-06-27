نشرة أخبار منتصف الليل .. قرار جديد من السيسي بشأن معاشات العسكريين
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن زيادة معاشات العسكريين، وتعرض قاعدة حميميم الروسية لهجوم باستخدام طائرات مسيرة.
الجريدة
الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن زيادة معاشات العسكريين
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم رقم75 لسنة 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة معاشات العسكريين، اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
تفاصيل
لقاء مصطفى مدبولي مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيرد مولر"، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الالمانى. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى برلين.
تعرض قاعدة
حميميم الروسية لهجوم باستخدام طائرات مسيرة
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية.
مجلس الوزراء
اليمني يشيد بالعملية النوعية للقوات السعودية
أشاد مجلس الوزراء اليمني ، اليوم الأربعاء ، بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية ، وتم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
قوات حفتر
تعلن اندلاع اشتباكات في غريان وسيطرتها على الموقف
أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، أن قوات الجيش الليبي تسيطر على الموقف فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في مدينة غريان.
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