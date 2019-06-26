الشباب يعتلون الأسوار لمشاهدة مباراة مصر والكونغو (فيديو)

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اعتلى عددًا كبيرًا من شباب مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الأسوار في الشوارع بعد امتلاء المقاعد عن آخرها، لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تم استقبال المشجعين بوضع الشاشات العملاقة بالشوارع ووضع الكراسي وتشغيل المكبرات الصوتية بالأغاني الوطنية، وسط أجواء من الترقب والدعاء لفوز المنتخب الوطني المصري.



وقال محمد الصول المؤرخ العسكري، إنه برغم الأحداث الدولية التي يمر بها العالم فمنتخب مصر العظيم الذي يلعب علي أرضه وسط جمهوره ذو الروح المصرية الأصيلة، قادر علي الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وأتوقع أن يكون النهائي بين منتخب مصر والكاميرون أو غينيا.



وأضاف هيثم عبدالعزيز منسق فريق صوت كفر الدوار، قائلا: أتوقع وصول منتخب مصر للمباراة النهائية، ونحرص في كل مباراة علي إسعاد الجماهير الذين يشاهدون المباراة عبر الشاشات حيث تم تقسيم المقاعد على ثلاث مناطق أمام شاشتي عرض عملاقة، المنطقة الأولى خاصة بالسيدات، والثانية خاصة بالعائلات والأسر فقط، والثالثة خاصة بالرجال.



وأكملت حنين محمد، إحدى المشجعات بمدينة كفر الدوار، أن المنتخب المصري قادر علي الوصول للنهائي وسيكون محمد صلاح وتريزيجيه كلمات السر في البطولة، وأضافت ماجدة مسعود، قائله: جايه أشجع مصر لأني واثقة في الفريق المصري وبإذن الله سيحقق نصر كبير في البطولة، كما أضافت منه محمد قائله: من زمان وأنا نفسي أنزل أشجع منتخب مصر لكن والدتي كانت ترفض، واليوم أصبح الوضع آمن فشجعني علي النزول للفرحة في الشوارع مع الجماهير.



وفي ذات السياق قالت هاجر عمارة إحدى المشجعات بمدينة دمنهور: "أنا بحب المنتخب المصري وأعشق التشجع، كما حرصت علي الذهاب للتشجيع في الاستاد قبل ذلك لشدة حبي للمنتخب المصري"، وقال أحمد الصاوي، أحد المشجعين بمدينة دمنهور: "شرفت بلقاء معظم لاعبي المنتخب المصري في برج العرب قبل البطولة ووجت فيهم جديه وحماس كبيرين، وأتوقع وصول المنتخب للمباراة النهائية التي أتوقع أن منتخب مصر سيواجه السنغال أو الجزائر في نهائي البطولة".



وأضافت بسنت أحمد من كفر الدوار: "رغم أني مش مشجع كوره لكن حبيت أن أكون وسط المشجعين لمشاهدة مباراة المنتخب في الشارع عبر شاشات العرض المقامة في كفرالدوار، وبإذن الله منتخب مصر يفوز بالبطولة،



وأكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إنهاء كافة الاستعدادات لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في مراكز الشباب والأندية بالمجان للجمهور، وذلك من خلال أكثر من 100 مركز شباب على مستوى المحافظة.



حيث تم تزويد مراكز الشباب ببروجوكتور وشاشات تليفزيون ما بين 50 و62 بوصة لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتوفير الاحتياجات الأمنية المطلوبة.



وأضاف "خضر"، قائلا: تم الانتهاء والتنسيق مع الهيئات الشبابية والرياضية لاستقبال الجمهور في أكثر من 100 مركز شباب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومحافظ البحيرة هشام أمنه ومدير الأمن مجدي القمري.



كما أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، قائلا: تم تخصيص أربعة أماكن رئيسية في مدينة دمنهور أهمهم إستاد دمنهور ومركز شباب الحرية لاستقبال الجمهور مجانا بدون أي رسوم، وأتمنى أن تكون البطولة الأفريقية من نصيب المنتخب المصري.



وفي ذات السياق وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، مسئولي مديرية الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة انعقاد البطولة ووضع غرفة العمليات من قبل مديرية الصحة بالبحيرة في أقصى درجات الاستعداد ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز فريق انتشار سريع بكل مستشفى وتجهيز أدوية الطوارئ والأزمات وأكياس الدم ومشتقاته وكذا مضاعفة النوباتجيات والدفع بسيارات إسعاف بمراكز الشباب أثناء المباريات وتواجد فريق طبي وسيارة إسعاف بكل مركز شباب تم اعتماده من قبل المحافظة والأمن ومديرية الشباب والرياضة لاستقبال الأعضاء لمشاهدة البطولة.