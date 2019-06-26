ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نابي كيتا: الحظ لم يحالفنا أمام نيجيريا وسنقاتل حتى نتأهل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:43 م
نابي كيتا: الحظ لم يحالفنا أمام نيجيريا وسنقاتل حتى نتأهل
"نابي كيتا" لاعب وسط منتخب غينيا
Advertisements
طباعة
اميرة فطيم
 
Advertisements

تحدث "نابي كيتا" لاعب وسط منتخب غينيا، وليفربول، عن الخسارة أمام نيجيريا، مؤكدا أن منتخب بلاده، سيقاتل من أجل التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.


وفاز منتخب نيجيريا على غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب "الاسكندرية"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية.


وذكر كيتا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "اليوم لم يكن يومنا، لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولعبنا أفضل وجه، وقدمنا كل ما لدينا، لكن الحظ لم يُحالفنا".


وتابع: "علينا أنّ نبقى رؤوسنا عالية، سنذهب إلى المباراة التالية بهدف تحقيق الانتصار، الأمر لم ينته بعد، سنواصل القتال حتى نتمكن من التأهل".


وأصبح منتخب نيجيريا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويأتي خلفه مدغشقر وغينيا بنقطة لكل منهما في المركزين الثاني والثالث، ويقع بوروندي في مؤخرة الترتيب.

Advertisements
المزيد عن: كاس الامم افريقية الواصل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو