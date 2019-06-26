نابي كيتا: الحظ لم يحالفنا أمام نيجيريا وسنقاتل حتى نتأهل
تحدث "نابي كيتا" لاعب وسط منتخب غينيا، وليفربول، عن الخسارة أمام نيجيريا، مؤكدا أن منتخب بلاده، سيقاتل من أجل التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وفاز منتخب نيجيريا على غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب "الاسكندرية"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية.
وذكر كيتا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "اليوم لم يكن يومنا، لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولعبنا أفضل وجه، وقدمنا كل ما لدينا، لكن الحظ لم يُحالفنا".
وتابع: "علينا أنّ نبقى رؤوسنا عالية، سنذهب إلى المباراة التالية بهدف تحقيق الانتصار، الأمر لم ينته بعد، سنواصل القتال حتى نتمكن من التأهل".
وأصبح منتخب نيجيريا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويأتي خلفه مدغشقر وغينيا بنقطة لكل منهما في المركزين الثاني والثالث، ويقع بوروندي في مؤخرة الترتيب.
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