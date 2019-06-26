شعبة السيارات: "لازم ننسى الشهادات الجامعية ونشتغل زي أوروبا"
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:43 م
كساب أحمد
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علق نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية، على تصريح رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بأن مصر تعمل على توطين صناعة السيارات، قائلًا: "هذا يعني أن الفترة المقبلة ستشهد وجود مصانع للشركات الكبرى، لصناعة السيارات في مصر".
وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن شركة "مرسيدس" أعلنت عن تصنيع موديل معين من السيارات في مصر، لن تقوم بتصنيعه في أي منطقة أخرى، وستصدره إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لشراء السيارات في مصر لا تتعدى الـ240 الف سيارة، وافتتاح أي مصنع لصناعة السيارات في مصر هدفه الأول التصدير، معقبًا: "ننسى بقى الشهادات الجامعية ونشتغل في الصناعة، في الدول الأوربية العمال يحملون شهادات جامعية ويعملون ميكانيكية".
وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن شركة "مرسيدس" أعلنت عن تصنيع موديل معين من السيارات في مصر، لن تقوم بتصنيعه في أي منطقة أخرى، وستصدره إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لشراء السيارات في مصر لا تتعدى الـ240 الف سيارة، وافتتاح أي مصنع لصناعة السيارات في مصر هدفه الأول التصدير، معقبًا: "ننسى بقى الشهادات الجامعية ونشتغل في الصناعة، في الدول الأوربية العمال يحملون شهادات جامعية ويعملون ميكانيكية".
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