ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شعبة السيارات: "لازم ننسى الشهادات الجامعية ونشتغل زي أوروبا"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:43 م
شعبة السيارات: لازم ننسى الشهادات الجامعية ونشتغل زي أوروبا
صناعة السيارات
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
علق نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية، على تصريح رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بأن مصر تعمل على توطين صناعة السيارات، قائلًا: "هذا يعني أن الفترة المقبلة ستشهد وجود مصانع للشركات الكبرى، لصناعة السيارات في مصر".

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن شركة "مرسيدس" أعلنت عن تصنيع موديل معين من السيارات في مصر، لن تقوم بتصنيعه في أي منطقة أخرى، وستصدره إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لشراء السيارات في مصر لا تتعدى الـ240 الف سيارة، وافتتاح أي مصنع لصناعة السيارات في مصر هدفه الأول التصدير، معقبًا: "ننسى بقى الشهادات الجامعية ونشتغل في الصناعة، في الدول الأوربية العمال يحملون شهادات جامعية ويعملون ميكانيكية".


Advertisements
المزيد عن: صناعة السيارات شعبة السيارات توك شو برنامج اليوم اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو