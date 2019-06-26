مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر الآن في beIN SPORTS كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 MOhaMed SaLaH يلا شوت

مشاهدة yalla shoot مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة لايف رابط سريع ostora بدون تقطيع اليوم الأربعاء 26-6-2019 يلا شوت can 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





موعد مباراة مصر والكونغو اليوم في أمم إفريقيا:

وجها لوجه في صدام قوي يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في العاشرة مساءا بتوقيت مصر الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العاشرة مساءا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمواجهة مصر والكونغو الديمقراطية yalla shoot:

كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة مصر والكونغو والتي تذاع عبر قناة بس ان سبورت الرياضية ماكس صاحبة حق النقل الفضائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بث حي ومباشر بالإضافة لقناة تايم سبورت والتي تقوم بنقل اللقاء عبر البث الأرضي مشاهدة مباراة مصر والكونغو رابط سريع أون لاين.





تشكيلة مصر المتوقع أمام الكونغو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي – أيمن أشرف.

في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح - "تريزيجيه"- مروان محسن.

على الجانب الأخر لن يكون المنتخب الكونغولي صيدا سهلا للفراعنة في لقاء الليلة خاصة بعدما تعثروا في أولى مواجهاتهم أمام أوغندا.

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقع أمام مصر:

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي





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