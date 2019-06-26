شقيق فتاة الموتوسيكل: "القصة بالكامل وهمية"

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علق مروان محمود، شقق فتاة الموتوسيكل، على واقعة الخطف الوهمية، موضحًا أنه كان يركب خلف شقيقته حتى لا تسقط من الموتوسيكل، وأن أحد الأشخاص ادعى أنه أنقذ شقيقته من الخطف، حيث قال إن الفتاة كانت مخطوفة وإنه أنقذها، وصورهم أثناء سيرهم في الشارع بدون علمهم.



وأكد "محمود"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الشخص اختلق الواقعة وروج صورة فتاة أخرى، وأن كل التفاصيل التي نشرها كاذبة.



وأضاف أنه تحدث مع البطل الوهمي الذي ألف الواقعة ولكنه لم يرد عليه، متابعًا: "عملنا بلوك لما حاولنا نكلمه، وهو إللي جابه لنفسه".

