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مدرب زيمبابوي: ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:37 م
مدرب زيمبابوي: ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل
مدرب زيمبابوي
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علي نبوي
 
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قال صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام أوغندا والذي انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"قدمنا مباراة رائعة وأهدرنا الكثير من الفرص للفوز باللقاء".


وتابع "ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء، وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل، لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل".


وواصل "لا يزال هناك لدينا أمل للتأهل إلى الدور المقبل وعلينا العمل جيدا لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

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