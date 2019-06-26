مدرب زيمبابوي: ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:37 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
قال صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام أوغندا والذي انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"قدمنا مباراة رائعة وأهدرنا الكثير من الفرص للفوز باللقاء".
وتابع "ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء، وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل، لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل".
وواصل "لا يزال هناك لدينا أمل للتأهل إلى الدور المقبل وعلينا العمل جيدا لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".
Advertisements
المزيد عن: مدرب زيمبابوي الواصل
- كلوب: كنا نستحق الفوز أمام إشبيلية
- إيهاب جلال: أضعنا الكثير من الفرص أمام الإسماعيلي
- رمضان السيد: سيراميكا كليوباترا أهدر فرصا بالجملة أمام الشمس وكنا الأكثر سيطرة على مجريات المباراة
- مدرب النجوم: ظهرنا بمستوى مميز أمام الأهلي وفرص البقاء بالدوري تقلصت
- مدرب زيمبابوي يعلق على خسارة المباراة الافتتاحية ببطولة إفريقيا
- مجموعة مصر في الكان.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أوغندا وزيمبابوي
- خاما بيليات أفضل لاعب في مباراة أوغندا وزيمبابوي
- أول تعليق من بيليات عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة أوغندا وزيمبابوي
- ديسابر: بذلنا مجهودا رائعا في المباراة..ونحتاج للراحة للاستعداد لمنتخب مصر