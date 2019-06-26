مدرب زيمبابوي: ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل

قال صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام أوغندا والذي انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"قدمنا مباراة رائعة وأهدرنا الكثير من الفرص للفوز باللقاء".





وتابع "ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء، وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل، لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل".



