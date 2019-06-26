محافظ القاهرة: الأهلي يشهد طفرة إنشائية هائلة لخدمة أعضائه

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدا أن الأهلي صرح كبير، ويشهد طفرة إنشائية هائلة .

وقال محافظ القاهرة خلال كلمته اليوم الأربعاء في افتتاح منطقة الخدمات الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر «إن الأهلي سيبقى دائما سبّاقًا في كافة المجالات، موجها التهنئة لأعضاء النادي على الإنشاءات الجديدة التي يشهدها فرع مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أنه سعيد بزيارته اليوم للنادي، ولقائه بمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب افتتح اليوم منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» بفرع مدينة نصر، وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والفريق عبد العزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع.

وتشمل منطقة الخدمات والمطاعم الجديدة «فود كورت» ١٢منفذا جديدا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر .