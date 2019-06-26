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خبير أمني يكشف عن العقوبة التي تنظر البطل الوهمي لواقعة "فتاة الموتوسيكل"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:38 م
خبير أمني يكشف عن العقوبة التي تنظر البطل الوهمي لواقعة فتاة الموتوسيكل
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أمنية فوزي
 
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علق اللواء خالد زردق، الخبير الأمني، على واقعة فتاة الموتوسيكل، وجريمة الخطف الوهمية، قائلًا: "تابعنا هذه الواقعة وانتشرت على السوشيال ميديا".

وأكد "زردق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن القانون سيأخذ مجراه، وأن المتهم سينال جزاءه، موضحًا أنه سيخضع لعقوبة جنح التشهير وجرائم الإنترنت، وسيكون عبرة لمن يريد أن يفعل مثله.

وأضاف أن العمل يتنافى مع القيم الإنسانية، والمبادئ السامية لكل الأديان السماوية، وأنه تشهير ومتاجرة بالناس متاجرة سيئة لنيل الشهرة، مؤكدًا أنها ظاهرة غير أخلاقية لتحقيق الشهرة والمجد.

وتابع أن أسلوب المتهم مثل أسلوب الجماعات المعادية في التضليل، مستكملًا: "الشرطة تقف بالمرصاد لهؤلاء وأمثالهم، ولن تتوان عن حق أي مواطن".


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