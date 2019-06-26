وائل جمعة عن استبعاد وردة: "أحسن قرار"

علق وائل جمعة كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي سابقاً، على قرار استبعاد عمرو وردة من قائمة الرفاعنة عقب انتشار الفيديو الفاضح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جمعة، في تصريحاته عبر الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة بي إن ماكس: "سلوك مرفوض من عمرو وردة وهو لاعب غير مسؤول، ومش حاسس بالمهمة اللي هو فيها".

وتابع جمعة: "أحسن قرار أخذه اتحاد الكرة هو استبعاده عن المنتخب".





وأصبحت قائمة منتخب مصر بعد استبعاد عمرو وردة، 22 لاعباً وسيلتقي الفراعنة مع الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء في ثاني جولات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.





وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الصادر اليوم، أن استبعاد عمرو وردة جاء للحفاظ على التركيز والانضباط داخل معكسر الفراعنة.