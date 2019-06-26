يلا شوت Bein match بث مباشر مباراة مصر والكونغو كورة live مشاهدة مباراة مصر الأن بين ماتش yalla kooora رابط متجدد

كورة أون لاين شاهد البث المباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26-6-2019 يلا شوت yalla shoot رابط مشاهدة مباراة مصر والكونغو بدون تقطيع رابط سريع can 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





موعد مباراة مصر والكونغو رابط سريع يلا شوت

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع مواجهة قوية للمنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر الساعة 23: بتوقيت السعودية 00:00 بتوقيت الإمارات في مباراة هامة للفراعنة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية :





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في بث حي ومباشر ستقوم قناة بس ان سبورت الرياضية ماكس صاحبة حق النقل الفضائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بث حي ومباشر بالإضافة لقناة تايم سبورت صاحبة حق نقل البطولة عبر البث الأرضي وسيعلق على اللقاء علي محمد علي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية بينما سيعلق عصام عبده على تايم سبورت.





تشكيلة مصر المتوقع أمام الكونغو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي – أيمن أشرف.

في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح - "تريزيجيه"- مروان محسن.

المنتخب الكونغولي بقيادة مدربه ابينيجي يسعى بقوة لتحقيق فوز غالي على الفراعنة بعدما خسروا المواجهة الأولى أمام اوغندا 2-0.

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقع أمام مصر:

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

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