ديسابر: بذلنا مجهودا رائعا في المباراة..ونحتاج للراحة للاستعداد لمنتخب مصر
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:29 م
علي نبوي
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قدم الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا الشكر إلى لاعبيه رغم التعادل في مباراة اليوم أمام زيمبابوي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا 2019.
وأضاف ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"بذلنا مجهودا رائعا في المباراة، وقدمنا مباراة كبيرة وأشكر اللاعبين على ما ظهروا به في اللقاء".
وتابع "منتخب زيمبابوي قدم مباراة جيدة هو الأخر وفخور بلاعبي منتخب أوغندا، وفي النهاية اللقاء انتهى على واقع التعادل بهدف لكل فريق".
وواصل "لم نكن في كامل لياقتنا في مباراة اليوم، ونحتاج للراحة قليلا، ثم نبدأ الاستعداد لمباراة منتخب مصر المقبلة".
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