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عاجل.. تذكرتى تعلن فتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى أمم إفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:30 م
عاجل.. تذكرتى تعلن فتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى أمم إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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أعلنت شركة "تذكرتي"، الشركة المسئولة عن بيع تذاكر أمم إفريقيا 2019، عن فتح باب شراء تذاكر كأس الأمم الأفريقية، للدور الـ16، اعتبارا من أمس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو.


ولفتت شركة تذكرتى، أن حجز التذاكر، يشمل مباريات دور الـ 16، ودور الثمانية، إضافة إلى إمكانية حجز تذاكر مباريات الدور قبل النهائى والنهائى، مشيرة إلى أن مدة حجز تذاكر المباريات تستمر لـ14 يوما، فى الفترة من (25 يونيو 2019)، وحتى (9 يوليو 2019).

 

وتؤكد شركة تذكرتى أن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، غير متاح دون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع (Fan ID)، وتؤكد للمشجعين أن التذكرة المشتراة تكون مرتبطة على النظام الإلكترونى ببطاقة المشجع الذى اشترى التذكرة فهما معا بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الاستاد.

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