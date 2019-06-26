تعليق قوي من أحمد موسى على استبعاد عمرو وردة: "الأخلاق قبل الكورة"
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:37 م
كساب أحمد
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علق الإعلامي أحمد موسى، على استبعاد لاعب منتخب مصر الكابتن عمرو وردة بعد فضحية جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا ً: "المنتخب تخلص واستبعد وردة من تشكيلة المنتخب، وربما يكون الإستبعاد من المنتخب بشكل نهائي في كل البطولات".
وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "الأخلاق قبل كورة القدم، اللي يمثل مصر يكون على قدر التمثيل لمصر، ولشعب مصر العظيم".
ووجه حديث لعمر ورادة، قائلًا: "وانت بتحمل اسم مصر يجب أن تمثلها بما تعنيه الكلمة"
وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "الأخلاق قبل كورة القدم، اللي يمثل مصر يكون على قدر التمثيل لمصر، ولشعب مصر العظيم".
ووجه حديث لعمر ورادة، قائلًا: "وانت بتحمل اسم مصر يجب أن تمثلها بما تعنيه الكلمة"
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