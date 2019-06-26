أشرف صبحي يشيد يفتتح منطقة الخدمات الجديدة بفرع الأهلي مدينة نصر

عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بالطفرة الإنشائية التي شاهدها اليوم خلال حضوره افتتاح مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمنطقة الخدمات الجديدة بفرع الأهلي مدينة نصر.



وقال صبحي بعد قيامه بقص شريط الافتتاح: «سعيد للغاية بتواجدي في النادي الأهلي، ذلك الصرح الكبير؛ سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي، وأتمنى للأهلي التوفيق والنجاح دائما في ظل الطفرة الإنشائية التي يشهدها حاليا وتليق بأ عضاء جمعيته العمومية » .



