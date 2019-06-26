أشرف صبحي يشيد يفتتح منطقة الخدمات الجديدة بفرع الأهلي مدينة نصر
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:25 م
علي نبوي
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عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بالطفرة الإنشائية التي شاهدها اليوم خلال حضوره افتتاح مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمنطقة الخدمات الجديدة بفرع الأهلي مدينة نصر.
وقال صبحي بعد قيامه بقص شريط الافتتاح: «سعيد للغاية بتواجدي في النادي الأهلي، ذلك الصرح الكبير؛ سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي، وأتمنى للأهلي التوفيق والنجاح دائما في ظل الطفرة الإنشائية التي يشهدها حاليا وتليق بأعضاء جمعيته العمومية » .
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام اليوم بافتتاح منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» بفرع مدينة نصر وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والفريق عبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع.
وتضم منطقة الخدمات والمطاعم الجديدة «فود كورت» التي تم افتتاحها اليوم١٢ منفذا جديدا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر .
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