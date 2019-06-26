كل ما تريد معرفته عن أول مدرسة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات

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علقت الدكتورة حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنسق مشروع إصلاح التعليم، على توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، قائلة إن هذا البروتوكول هام جدًا؛ لأنه من خلاله سيتم تخريج دفعة مميزة يحتاجها سوق العمل.



وأوضحت "عز"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التخصص ناقص جدًا في سوق العمل المصري، لافتة إلى أن مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات وتعطي شهادة فوق متوسطة، والخريج يستطيع الالتحاق بعدها بالجامعة، أو الدخول في سوق العمل.



وتابعت: "بدأنا العمل في المدرسة، وسيتم افتتاحها في شهر سبتمبر هذا العام"، مضيفة أنه سيتم فتح باب قبول طلاب المرحلة الإعدادية للمدرسة بداية من الغد.



وأشارت إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن القبول في المدرسة يتم بشكل شفاف وعادل، متابعة: "نعتبرها مسابقة؛ لأنه يتم اختيار الطلاب وفقًا لعدة اختبارات"، لافتة إلى أنه سيتم قبول 60 طالب فقط بعد اختيارهم اختيارًا دقيقًا.

