الخطيب يرحب بوزير الشباب ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الترحيب بكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والفريق عبد العزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلال افتتاح مجلس الإدارة اليوم الأربعاء لمنطقة الخدمات الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر.





وأكد الكابتن محمود الخطيب أن افتتاح منطقة الخدمات في فرع مدينة نصر يأتي ضمن جهود مجلس الإدارة لاستكمال الخطة الإنشائية والخدمية؛ من أجل تقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي في كافة الفروع، موجها الشكر للجميع على الحضور اليوم والمشاركة في هذا الحدث .





وأوضح الكابتن محمود الخطيب أن النادي الأهلي يسعى دائما إلى تقديم كل ما يليق بعضو الجمعية العمومية، وأن الفترة الماضية شهدت مجهودا كبيرا؛ من أجل إنهاء المشروعات الإنشائية والخدمية بالشكل الذي يليق بأعضاء الأهلي ويلبي كافة احتياجاتهم .





وتمنى رئيس الأهلي للأعضاء الاستمتاع بمنطقة الخدمات الجديدة التي تم افتتاحها اليوم، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيواصل العمل بكل جهده لخدمة النادي والأعضاء والجماهير.