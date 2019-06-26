ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019.. آخر تحديث لأسعار العملة الأمريكية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:56 م
سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019.. آخر تحديث لأسعار العملة الأمريكية
سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 26-6-2019، بعد أن شهدت العملة الأمريكية تباينًا على مدار تعاملات اليوم، أسفر عن ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك، وانخفاضه في بنكين، وجاء متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم، 16.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع. 

وكان الدولار شهد تراجعا حادًا منذ بداية العام 2019 بلغت أكثر من جنيه واحد، بعد الأنتعاش الكبير في تدفقات المستثمرون الأجانب لشراء أدوات الدين.

جاء سعر الدولار في مصر وفقًا للتحديثات البنكية كالتالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
16.66 جنيه للشراء 
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
16.66 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع



قرار تحرير سعر الصرف


يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي
Advertisements
المزيد عن: سعر الدولار في مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار السعر العالمى للدولار الدولار الاقتصاد المصري اسعار العملات اسعار الدولار اخبار العملات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو