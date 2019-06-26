سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019.. آخر تحديث لأسعار العملة الأمريكية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 26-6-2019، بعد أن شهدت العملة الأمريكية تباينًا على مدار تعاملات اليوم، أسفر عن ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك، وانخفاضه في بنكين، وجاء متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم،