ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكاف يحدد مواعيد تدريب الجولة الختامية للمجموعة الرابع

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:23 م
الكاف يحدد مواعيد تدريب الجولة الختامية للمجموعة الرابع
الكاف
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد التدريبات الختامية لمنتخبات المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية، وذلك قبل انطلاق الجولة الثانية بمباراتي المغرب وكوت ديفوار في السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام، وجنوب إفريقيا ضد ناميبيا في العاشرة مساءا على نفس الملعب.


ويتدرب منتخب كوت ديفوار في السادسة إلا الربع على ملعب الشمس، ويتدرب المغرب على ملعب حرس الحدود في السادسة مساءا، وجنوب إفريقيا في الخامسة والنصف على ملعب ايروسبورت، أما ناميبيا فيتدرب في الخامسة والنصف على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.


بينما تقام المؤتمرات الصحفية للمديرين الفنيين للمنتخبات الأربعة، في الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات في ملعب السلام، وتبدأ بالمدير الفني لكوت ديفوار ثم المغرب ثم جنوب إفريقيا ثم ناميبيا.


ويتصدر منتخبا المغرب وكوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

ÙØ§ ÙØªÙÙØ± ÙØµÙ ÙÙØµÙØ±Ø©.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو