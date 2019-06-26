الإعلامي عمر النشوان يتراجع عن اعتزاله
أعلن الإعلامي عمر النشوان، اليوم الأربعاء، تراجعه عن الاعتزال موضحًا الأسباب في هذا التراجع.
وقال "لنشوان"، عبر حسابه على "تويتر": "سائني جداً كيف استغل الاعلام المعادي لبلادي خبري وسيسه على نحو ما تشتهي اهواءهم"، متابعا: "لم ولن اكون في يومٍ ما خنجراً مسموماً في خاصرة بلادي حتى وان كان على حساب نفسي".
وأضاف: "السبب الاخر هو انتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم ولاهي غريبة على ابناء وبنات شعبنا العظيم الإلتحام وقت الشدائد ، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم وإلتحامكم ونصركم للمظلوم ، امنت بأنه لن يضيع لي حق وانا بين هذا الشعب العظيم ، احبكم والله اني احبكم".
واستكمل: "أنا معكم بس اشروا وبتلقوني أول الصفوف ، ثابتون وباقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم".
وتابع: "واعتذر اذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم .. واعتذر حتى لمن ظلمني فالشكوى لغير الله مذله".
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