خالد أبوبكر: مصر بها فساد أخلاقي.. والسوشيال ميديا أصبحت أقوى من المحاكم
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:23 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن مصر بها فساد أخلاقي، والسوشيال ميديا بها أصبحت أقوى من المحاكم، معقبًا: "مواقع التواصل تقول على الشخص دا حرامي، يبقى حرامي على طول بدون محكمة أو أي حاجة".
وتابع "أبوبكر"، خلال تقديه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لدراسة أثر هذه ظاهرة مواقع التواصل على المجتمع المصري الفترة الاخيرة معقبًا: "خلونا نقف وراء بلدنا صح، عشان نواجه تحديات المرحلة الراهنة".
ولفت إلى أن مصر تحارب الإرهاب وتقوم بالبناء من جهة أخرى، وهذا واضح من مشاركة الرئيس السيسي في قمة الـ20 المنعقدة في اليابان نيابة عن الدول الإفريقية، والاجتماع مع رجال الأعمال في اليابان لحثهم على الاستثمار في مصر.
وتابع "أبوبكر"، خلال تقديه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لدراسة أثر هذه ظاهرة مواقع التواصل على المجتمع المصري الفترة الاخيرة معقبًا: "خلونا نقف وراء بلدنا صح، عشان نواجه تحديات المرحلة الراهنة".
ولفت إلى أن مصر تحارب الإرهاب وتقوم بالبناء من جهة أخرى، وهذا واضح من مشاركة الرئيس السيسي في قمة الـ20 المنعقدة في اليابان نيابة عن الدول الإفريقية، والاجتماع مع رجال الأعمال في اليابان لحثهم على الاستثمار في مصر.
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