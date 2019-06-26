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الكشف عن سبب تعقد انتقال دي ليخت إلى برشلونة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:17 م
الكشف عن سبب تعقد انتقال دي ليخت إلى برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مساعيه للحصول على خدمات النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت من نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكره "أورويول دومينيك" من "راديو كتالونيا" فإن برشلونة لم يتخذ الخطوة الأخيرة مع دي ليخت، بعد ما اتفق مع نادي أياكس على 75 مليون يورو وهذا حدث لعدة اسباب، عمولة الوكيل مينو رايولا، فضلاً عن مطالبة اللاعب بالمشاركة الأساسية.

وأكدا التقارير أنه في النهاية اللاعب الهولندي لم يعود أولوية للنادي الكتالوني، لأن هدفهم الأول الآن هو عملية نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
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