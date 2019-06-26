الكشف عن سبب تعقد انتقال دي ليخت إلى برشلونة

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مساعيه للحصول على خدمات النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت من نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الصيف الحالي.





وبحسب ما ذكره "أورويول دومينيك" من "راديو كتالونيا" فإن برشلونة لم يتخذ الخطوة الأخيرة مع دي ليخت، بعد ما اتفق مع نادي أياكس على 75 مليون يورو وهذا حدث لعدة اسباب، عمولة الوكيل مينو رايولا، فضلاً عن مطالبة اللاعب بالمشاركة الأساسية.



