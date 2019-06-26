جيش حفتر يعلن اندلاع اشتباكات في غريان وسيطرته على الموقف

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، أن قوات الجيش الليبي تسيطر على الموقف فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في مدينة غريان.





وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي شرقي البلاد إن "اليوم هناك محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان، هذا المعركة بدأت على موقع التواصل فيسبوك قبل أن تبدأ على أرض الواقع ومنطقة العمليات، لكن قواتنا لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة".



