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مدير منتخب الجزائر يكشف استعدادات منتخب الخضر لمباراة السنغال وحقيقة إقالته

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:13 م
مدير منتخب الجزائر يكشف استعدادات منتخب الخضر لمباراة السنغال وحقيقة إقالته
منتخب الجزائر
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علي نبوي
 
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تحدث حكيم الدان مدير منتخب الجزائر عن استعدادات منتخب بلاده لمواجهة السنغال غدًا الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.


وقال الدان، إن منتخب بلاده على أتم استعداد لمواجهة الغد ويسعى للفوز في اللقاء وتقديم أداء قوي ضد منتخب أسود التيرانجا.


ونفى مدير منتخب الجزائر ما يتردد عن وجود نية لاقالته عقب انتهاء منافسات بطولة أمم إفريقيا.

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