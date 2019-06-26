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تصريح صادم من جوارديولا حول عودة نيمار إلى برشلونة !

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:09 م
تصريح صادم من جوارديولا حول عودة نيمار إلى برشلونة !
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لن يقول شيء عن تعاقد ناديه السابق مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "هذا لا يخصني بل برشلونة .. عشت طويلا في برشلونة ولا اريد قول رأي يتم أساءت تفسيره".

وأضاف: "عاجلا ام آجلا سأعود برشلونة لكن .. كرئيس وليس مدرب .. احتاج ان يكون لدي المعرفة وأكون جاهز عندها".

وبسؤواله عن توقيع البارسا مع فرانكي دي يونج ؟ أجاب  جوارديولا: "تعاقد جيد جدا .. جيد جدا".

وعو ماتياس دي ليخت ؟ قال: "مدافع جيد و يبلغ 19 سنة فقط، من سيحصل عليه سيملك مدافع لسنوات".

واختتم: "جريزمان و نيمار مناسبين لاسلوب البارسا ؟ هذا يعتمد على ماهي افكار الأمانة الفنية والمدرب .. لكن اللاعبين الأقوياء دوما موضع ترحيب و نيمار - جريزمان ممتازين للغاية".
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