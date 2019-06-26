تصريح صادم من جوارديولا حول عودة نيمار إلى برشلونة !

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لن يقول شيء عن تعاقد ناديه السابق مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "هذا لا يخصني بل برشلونة .. عشت طويلا في برشلونة ولا اريد قول رأي يتم أساءت تفسيره".





وأضاف: "عاجلا ام آجلا سأعود برشلونة لكن .. كرئيس وليس مدرب .. احتاج ان يكون لدي المعرفة وأكون جاهز عندها".





وبسؤواله عن توقيع البارسا مع فرانكي دي يونج ؟ أجاب جو ارديولا: "تعاقد جيد جدا .. جيد جدا".



