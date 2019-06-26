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سفير المملكة: سنقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:11 م
سفير المملكة: سنقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام
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الفجر السعودي
 
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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.

وبحث الحلبوسي خلال اللقاء العلاقات العراقية السعودية، مؤكدًا على ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

كما بحث سفير المملكة مع الحلبوسي استعدادات موسم الحج لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين.

من جانبه، أكد الشمري أن المملكة تحرص على تطوير علاقاتها مع العراق، وأنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام.


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