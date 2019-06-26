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هكذا دافعت كيم كارداشيان عن مايكل جاكسون (صور)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:14 م
هكذا دافعت كيم كارداشيان عن مايكل جاكسون (صور)
كيم كارداشيان
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الفجر الفني
 
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التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لنجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك يوم الثلاثاء.


وقد ارتدت كيم البالغة من العمر 38 عاماً بلوزة تبلغ قيمتها 21 دولار، تزينت بصورتي النجمين الراحلين ​مايكل جاكسون​ وبرينس.


وكان برينس قد توفي في 21 نيسان-أبريل عام 2016 عن عمر يناهز 57 عاماً بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات.


أما مايكل جاكسون توفي في الخامس والعشرين من شهر حزيران 2009، بسبب التسمم الحاد بعقاري، “البروبوفول” والبنزوديازيبين”، في منزله في هولمبي هيلز، بولاية لوس أنجلوس الأميركية.


هكذا دافعت كيم كارداشيان عن مايكل جاكسون (صور)
هكذا دافعت كيم كارداشيان عن مايكل جاكسون (صور)
هكذا دافعت كيم كارداشيان عن مايكل جاكسون (صور)
هكذا دافعت كيم كارداشيان عن مايكل جاكسون (صور)
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