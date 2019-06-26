خالد بوطيب يغيب عن مباراة المغرب وكوت ديفوار

ذكرت تقارير صحفية مغربية أنه تأكد غياب خالد بوطيب مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب المغرب ضد كوت ديفوار المقرر لها الجمعة القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بسبب الإصابة.





وأشار موقع " le 360 sport" المغربي أن خالد بوطيب تعرض للإصابة في مران منتخب المغرب أمس الثلاثاء، وتغيب عن تدريبات أسود الأطلس اليوم الأربعاء،وسيتعذر عليه المشاركة في المران الأخير قبل لقاء كوت ديفوارغدا الخميس، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة أمام المنتخب الإيفواري.



