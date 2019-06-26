خالد بوطيب يغيب عن مباراة المغرب وكوت ديفوار
ذكرت تقارير صحفية مغربية أنه تأكد غياب خالد بوطيب مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب المغرب ضد كوت ديفوار المقرر لها الجمعة القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بسبب الإصابة.
وأشار موقع " le 360 sport" المغربي أن خالد بوطيب تعرض للإصابة في مران منتخب المغرب أمس الثلاثاء، وتغيب عن تدريبات أسود الأطلس اليوم الأربعاء،وسيتعذر عليه المشاركة في المران الأخير قبل لقاء كوت ديفوارغدا الخميس، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة أمام المنتخب الإيفواري.
من جانبه قال عبد الرزاق هيفتي في تصريحات للموقع المغربي: " إصابة بوطيب لا تدعو للقلق واللاعب يسير في طريق الشفاء من إصابته الأخيرة".
وأكد الموقع المغربي أن هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب سيكون أمامه خيار وحيد في خط الهجوم بالاعتماد على يوسف النصيري، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه المنتخب المغربي في مركز الهجوم بعد استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي قبل انطلاق البطولة.
وفاز منتخب المغرب مباراته الأولي ضد منتخب ناميبيا ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب كوت ديفوار، بينما يتذيل منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا الترتيب بدون نقاط.