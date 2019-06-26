بول بوت: لدينا الفرصة والأمل في الصعود وسنقاتل حتي النهاية
أكد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، أن فريقه سعى إلى إظهار أفضل ما لديه في مباراته أمام منتخب نيجيريا .
وأضاف المدرب البلجيكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حاولنا أن نقوم بالعمل الذي يجعلنا نتجاوز المنتخب النيجيري للوصول إلى المرحلة التالية من البطولة، لكن الأمور لم تمض على النحو الذي أردناه .
وتابع : التوفيق لم يحالفنا، واجهنا فريق جيد ويمتلك في صفوفه عناصر مميزة وأهنئهم على الفوز وأتمنى حظا أوفر لفريقي في المباراة القادمة.
ووصل : قبل المباراة كنا نعرف أن الأمور لن تكون سهلة لأننا نواجه منتخب قوي نجح في تغيير مسار المباراة، التفاصيل كانت هي الفارقة .
وأردف : سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، لكنهم فعلوا ما بوسعهم، نابي كيتا أصيب وخرج.
وأكمل : نابي كيتا لاعب مهم بالمنتخب الغيني وقررنا تغييره بعد الإصابة ، لإراحته.
وأتم : سنركز ع المباراة القادمة ولابد أن نكون أكثر تركيزًا ، لدينا الفرصة والأمل في المباراة المتبقية أمام مدغشقر سنقاتل حتى النهاية.
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