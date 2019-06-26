بول بوت: لدينا الفرصة والأمل في الصعود وسنقاتل حتي النهاية

أكد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، أن فريقه سعى إلى إظهار أفضل ما لديه في مباراته أمام منتخب نيجيريا .





وأضاف المدرب البلجيكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حاولنا أن نقوم بالعمل الذي يجعلنا نتجاوز المنتخب النيجيري للوصول إلى المرحلة التالية من البطولة، لكن الأمور لم تمض على النحو الذي أردناه .



