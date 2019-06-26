سفير طوكيو بالقاهرة: نقدر الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بمصر

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أكد ماساكي نوكي، سفير اليابان في مصر، أنه يجب على مصر أن تقدم عدد من المزايا التي تؤدي لزيادة الاستثمار الياباني.



وأضاف "نوكي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المستثمرين اليابانيين يجب أن يقدم لهم تسهيلات وحوافز تدفعهم للاستثمار الكبير في مصر مثل تخفيض الضرائب حتي يكون الأمر مربح بالنسبة لهم.



وأوضح أن الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تقدر الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية بصدد الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معدل النمو ارتفع في مصر بشكل كبير، كما انخفضت نسبة البطالة في مصر حيث وصلت لأقل من 10%.



وتابع: "الحكومة المصرية تعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال إشراك القطاع الخاص وتطويره، كما أن الاستقرار السياسي في هذا البلد يدعم من زيادة الاستثمار في مصر".