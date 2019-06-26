رئيس نابولي يكشف عن سبب التعاقد مع خاميس رودريجيز

تحدث أوريليو دي لاورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن التعاقد مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني الحالي.



وقال دي لاورينتيس، خلال تصريحات صحفية عن تعاقد "البارتونبي" مع خاميس خلال الصيف الحالي: "لم يُنكر أحد أن خاميس رودريجيز سيكون صفقة مميزة لنا". وقال دي لاورينتيس، خلال تصريحات صحفية عن تعاقد "البارتونبي" مع خاميس خلال الصيف الحالي: "لم يُنكر أحد أن خاميس رودريجيز سيكون صفقة مميزة لنا".



