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رئيس نابولي يكشف عن سبب التعاقد مع خاميس رودريجيز

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:01 م
رئيس نابولي يكشف عن سبب التعاقد مع خاميس رودريجيز
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث أوريليو دي لاورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن التعاقد مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني الحالي.

وقال دي لاورينتيس، خلال تصريحات صحفية عن تعاقد "البارتونبي" مع خاميس خلال الصيف الحالي: "لم يُنكر أحد أن خاميس رودريجيز سيكون صفقة مميزة لنا". 

وأضاف قائلاً: "في الواقع، هناك احترام خاص بينه وبين أنشيلوتي لكن هناك عوامل أخرى كالوكلاء وعائلة اللاعب وريال مدريد".
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المزيد عن: ريال مدريد دي لاوريتيس خاميس رودريجيز انشيلوتي
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