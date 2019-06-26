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عاجل.. تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:04 م
عاجل.. تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية
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علي نبوي ومحمد الصو ومحمد جمال
 
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أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القددم، عن التشكيل الأساسي لمواجهة الكونغو الديمقراطية، بالأمم الإفريقية.

 

ويلتقي مصر الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.

 

وجاء التشكيل كالآتي:-

 

 

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

 

 الدفاع: أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ، أيمن اشرف.

 

خط الوسط: محمد النني ، طارق حامد - عبدالله السعيد ، محمد صلاح.

 

الهجوم:  محمود حسن (تريزيجية) -  مروان محسن

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