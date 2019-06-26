عاجل.. تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:04 م
علي نبوي ومحمد الصو ومحمد جمال
Advertisements
Advertisements
أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني
للمنتخب الوطني الأول لكرة القددم، عن التشكيل الأساسي لمواجهة الكونغو الديمقراطية،
بالأمم الإفريقية.
ويلتقي مصر الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم
على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم
الإفريقية.
وجاء التشكيل كالآتي:-
حراسة المرمى:محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ،
أيمن اشرف.
خط الوسط: محمد النني ، طارق حامد - عبدالله
السعيد ، محمد صلاح.
الهجوم: محمود حسن (تريزيجية) - مروان محسن
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة الكونغو أمم إفريقيا
- عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل المنتخب المتوقع أمام النيجر
- مفاجأت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سوازيلاند
- عاجل.. أجيري يعلن تشكيل مصر لمواجهة تونس
- الكشف عن قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019
- التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني أمام زيمبابوي
- عاجل - مفاجأت في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
- مفاجأة كبرى.. أجيري يخطط لـ3 تعديلات نارية في تشكيل مصر أمام الكونغو
- تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية
- عقوبة على عمرو وردة أمام الكونغو الديمقراطية
- تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية