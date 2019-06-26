سفير اليابان بمصر: المتحف الكبير جوهرة التعاون بين البلدين

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أشاد ماساكي نوكي، سفير اليابان في مصر، بالتعاون الذي تم بين مصر واليابان من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير.



وأضاف "نوكي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير هو جوهرة التعاون في العلاقات المصرية اليابانية.



وأوضح أن اليابان قدمت لمصر قرض بقيمة 800مليون دولار من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن اليابان استخدمت تقنية خاصة للحفاظ على الأنسجة والمواد الرقيقة الموجودة بالمتحف الكبير، متابعًا: "المتحف المصري مشروع عظيم حتى ينقل التراث للأجيال القادمة، هذا كنز للإنسانية، لذلك نحن سعداء أننا شاركنا في هذا العمل، كنت في اليابان مؤخرا ورأيت ان الشعب الياباني سعيد جدا بهذا الإنجاز".



وأكد "نوكي"، أن 42 ألف سائح ياباني جاءوا لزيارة مصر العام الماضي، بالإضافة إلى اليابانيين الذين يعيشون بها وهذا يعكس مدي استقرار الأوضاع الأمنية بمصر.