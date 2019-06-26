محافظ المهد يدشن مشروع توريد مياه التحلية في السويرقية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:01 م
الفجر السعودي
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دشن محافظ المهد مبارك المورقي، اليوم الأربعاء، مشروع توريد مياه التحلية بمركز السويرقية والقرى التابعة، وكذلك خزان المياه الذي تم الانتهاء من تنفيذه بمساحة 10 آلاف متر مكعب، بحضور مدير إدارة الفروع بمديرية المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس ممدوح الردادي، ورئيس مركز السويرقية، ورئيس بلدية السويرقية.
واطلع المورقي على الإنجازات والخدمات التي يُقدمها فرع المياه ويستفيد منها أهالي المركز والقرى المجاورة.
وفي نهاية الافتتاح، شكر المحافظ طاقم العمل من مهندسين ومشرفين، والموظفين القائمين على إنشاء هذا المشروع الذي يخدم المحافظة ومراكزها، مؤكداً أن ذلك ناتج عن حرص اهتمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ومتابعة توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
واطلع المورقي على الإنجازات والخدمات التي يُقدمها فرع المياه ويستفيد منها أهالي المركز والقرى المجاورة.
وفي نهاية الافتتاح، شكر المحافظ طاقم العمل من مهندسين ومشرفين، والموظفين القائمين على إنشاء هذا المشروع الذي يخدم المحافظة ومراكزها، مؤكداً أن ذلك ناتج عن حرص اهتمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ومتابعة توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
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