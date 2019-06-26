



بث مباشر متابعة مباراة زيمبابوي ضد أوغندا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، لايف Goal live مشاهدة مباراة زيمبابوي وأوغندا بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع رابط كورة ستار Kora Star









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ويدخل منتخب زيمبابوي المباراة من أجل الفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط لرفقاء خاما بيليات بعد أن تلقوا الهزيمة في الجولة الافتتاحية على يد المنتخب المصري بهدف واحد مقابل لا شيء الجمعة الماضية على ملعب إستاد القاهرة الدولي.





فيما يستهدف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندي تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل وحصد النقطة السادسة لهم بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء ويعول ديسابر على قائمة مميزة من اللاعبين أمثال فاروق ميا والحارس أونيانجو.





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