ميلان على بُعد خطوة واحدة من خطف نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ميلان الإيطالي، ينطلق نحو نجم دفاع ريال مدريد الإسباني ثيو هيرنانديز، حيث ان المفاوضات بدأت بالفعل.





وذكرت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن النادي الإيطالي واثق بأنه يريد التعاقد مع الظهير الفرنسي، وقد بدأ بالفعل في التواصل مع ريال مدريد ووكيل اللاعب.



