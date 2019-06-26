ميلان على بُعد خطوة واحدة من خطف نجم ريال مدريد
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:55 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ميلان الإيطالي، ينطلق نحو نجم دفاع ريال مدريد الإسباني ثيو هيرنانديز، حيث ان المفاوضات بدأت بالفعل.
وذكرت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن النادي الإيطالي واثق بأنه يريد التعاقد مع الظهير الفرنسي، وقد بدأ بالفعل في التواصل مع ريال مدريد ووكيل اللاعب.
الجدير بالذكر أن ميلان ليس المهتم الوحيد باللاعب، هناك أيضا باير ليفركوزن الألماني الذي تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو، لكن يبدو بأن محادثة مالديني مع اللاعب قد غيرت رأيه وجعلته يفكر بتحدٍ جديد في إيطاليا.
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