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شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:56 م
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
صفاء أبوالسعود وزوجها
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الفجر الفني
 
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التقطت عدسات المصورين الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود وزوجها الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، وذلك داخل أحد حفلات الزفاف بفندق ريتز كارلتون بوسط القاهرة.

 

وبدت الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود بكامل أناقتها، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة منهم الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، والكابتن أحمد شوبير، والنجمة ياسمين رئيس.

 

وأحيا الحفل كل من النجم محمد حماقي والمطربة بوسي.

شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
شاهد.. أحدث ظهور لـ صفاء أبوالسعود وزوجها رجل الأعمال السعودي (صور)
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