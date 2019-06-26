مدرب نيجيريا : خبرة النسور الخضراء كانت حاضرة أمام غينيا

شكر الألماني جيرونوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيرى، لاعبيه ومشجعيه المتحمسين بعد الفوز علي منتخب غينيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.





وأضاف روهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : استغلينا كل الفرص المتاحة وقدمنا أداءًا جيدًا.



