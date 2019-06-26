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مدرب نيجيريا : خبرة النسور الخضراء كانت حاضرة أمام غينيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:56 م
مدرب نيجيريا : خبرة النسور الخضراء كانت حاضرة أمام غينيا
مدرب نيجيريا
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علي نبوي
 
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شكر الألماني جيرونوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيرى، لاعبيه ومشجعيه المتحمسين بعد الفوز علي منتخب غينيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.


وأضاف روهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : استغلينا كل الفرص المتاحة وقدمنا أداءًا جيدًا.


وتابع : فريق غينيا قوى ومنظم خبرة لاعبي نيجيريا كانت حاضرة وظهرت في شوط المباراة الثانى معربًا عن رضاه علي أداء لاعبيه.


وأتم : أحمد موسى كان في حالة ممتازة ولم يكن كذلك في المباراة الماضية فقد كان في كامل جاهزيته لمساعدة زملاءه.

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