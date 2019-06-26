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سفيرنا باليابان: مصر تحمل آمال الشعوب الإفريقية خلال مشاركتها بقمة العشرين

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:54 م
سفيرنا باليابان: مصر تحمل آمال الشعوب الإفريقية خلال مشاركتها بقمة العشرين
أيمن كامل
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أمنية فوزي
 
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قال أيمن كامل، السفير المصري باليابان، إن مشاركة مصر بقمة العشرين هام نظرًا لدورها المحوري، موضحًا أن مصر تحمل آمال الشعوب الإفريقية خلال مشاركتها بقمة العشرين.

وأضاف "كامل"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن جدول الرئيس السيسي خلال زيارته لأوساكا مزدحم للغاية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سيجري لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين بالقمة.

وأشار إلى أن اليابان حريصة على الاستماع لوجهة النظر المصرية، مضيفًا أن هناك علاقة وطيدة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان.
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المزيد عن: قمة العشرين سفيرنا باليابان السيسي أيمن كامل
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