باحث في حركات الإسلام السياسي: قيادات الإخوان تلقت أموالاً من الإدارة الأمريكية لإسقاط البلاد

قال عمرو فاروق، الباحث في حركات جماعات الإسلام السياسي، إن هناك وثيقة أمريكية كشف عنها مؤخرًا، تحدثت عن حجم تمويل الإدارة الامريكية لجماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من خلال منظمات المجتمع المدني في مصر.





وأضاف "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أجهزة الأمن ضبطت "فلاشة" في 2011، عليها معلومات ترصد تلقي قيادات الإخوان، وبعض القوى السياسية وبعض الإعلاميين، أمولًا من أجل إسقاط الدولة المصرية.



