ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العثور على جثة فنان شهير بعد وفاته بـ6 أيام (صورة)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:52 م
العثور على جثة فنان شهير بعد وفاته بـ6 أيام (صورة)
فنان شهير
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
عثرت شرطة مدينة ​نيويورك​ على جثة نجم فيديوهات "يوتيوب"، ​ديزموند أموفا​ الشهير بـ​Etika​، بعد الإبلاغ عن فقدانه منذ 6 أيام.

وقالت الشرطة في بيانها، الذي نقلته صحيفة الـ"BBC" البريطانية، أنه تم العثور على متعلقات أموفا بالقرب من جسر مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية الإثنين الماضي، بعد نشر فيديو مدته 8 دقائق يتحدث فيه عن الإنتحار.

ووجه أموفا رسالته، قائلاً: "أنا أسف لأنني خذلتكم، وأنا أسف لأنني لم أسعى لمساعدة نفسي، لقد هيأت مرقدي، والآن يجب أن أرقد فيه، خذوا العبرة مني، لا تدفعوا الناس الذين يهتمون بكم بعيداً عنكم، لقد عشت حياتي كلها كمهرج، وهذا هو ما سأتركه عني للأبد، لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم كما فعلت بي، لقد حان وقت الرحيل، أعتنوا بأنفسكم، وبالتأكيد يرجى أن تحظوا بوقت جيد".

العثور على جثة فنان شهير بعد وفاته بـ6 أيام (صورة)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان فن شاهد الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن ​ديزموند أموفا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
1
x
16:30
0
غينيا
أوغندا
1
x
19:00
1
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو