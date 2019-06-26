العثور على جثة فنان شهير بعد وفاته بـ6 أيام (صورة)
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:52 م
وكالات
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عثرت شرطة مدينة نيويورك على جثة نجم فيديوهات "يوتيوب"، ديزموند أموفا الشهير بـEtika، بعد الإبلاغ عن فقدانه منذ 6 أيام.
وقالت الشرطة في بيانها، الذي نقلته صحيفة الـ"BBC" البريطانية، أنه تم العثور على متعلقات أموفا بالقرب من جسر مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية الإثنين الماضي، بعد نشر فيديو مدته 8 دقائق يتحدث فيه عن الإنتحار.
ووجه أموفا رسالته، قائلاً: "أنا أسف لأنني خذلتكم، وأنا أسف لأنني لم أسعى لمساعدة نفسي، لقد هيأت مرقدي، والآن يجب أن أرقد فيه، خذوا العبرة مني، لا تدفعوا الناس الذين يهتمون بكم بعيداً عنكم، لقد عشت حياتي كلها كمهرج، وهذا هو ما سأتركه عني للأبد، لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم كما فعلت بي، لقد حان وقت الرحيل، أعتنوا بأنفسكم، وبالتأكيد يرجى أن تحظوا بوقت جيد".
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